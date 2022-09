UTAD realiza a I Semana da Sustentabilidade

Foto: SF UTAD

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai realizar, de 19 a 23 de setembro, a I Semana da Sustentabilidade, um evento que reunirá especialistas da UTAD e de outras instituições no debate de temáticas da máxima pertinência e atualidade, como sejam os resíduos, energia, água, mobilidade e alterações climáticas.

Os trabalhos decorrerão no auditório da Associação Académica da UTAD, que colabora na organização, e abordarão os aspectos mais relevantes ligados à sustentabilidade ambiental. Coincidindo com a semana de integração dos novos alunos e, portanto, interligando os dois eventos, procurará sensibilizar também os mais jovens para tais temáticas.

A Semana da Sustentabilidade iniciará pelas 10h do dia 19 e os trabalhos do dia estarão voltados para o programa “Campus sustentável; resíduos zero”, com o envolvimento dos alunos da UTAD. Serão constituídas equipas de recolha de resíduos com o propósito de “limpar o campus”.

O segundo dia será dedicado à Energia com diversas palestras que abordarão os recursos das energias renováveis, hidrogénio, electrocrómicos para edifícios energeticamente mais eficientes, entre outros temas. No dia 21, o enfoque será a Água, com os especialistas a abordarem muitos aspectos que vão desde as problemáticas da seca às fontes alternativas de água para consumo urbano. Por sua vez, a temática da Mobilidade será abordada no dia 22, com uma palestra sobre a importância das novas gerações na mobilidade urbana do futuro, ocorrendo também a apresentação do “Projeto Bike Up” da UTAD, culminando com a entrega de bicicletas no âmbito do mesmo projeto para o ano letivo de 2022/2023. Por fim, para o dia 23, está reservada a temática das Alterações Climáticas, com a abordagem dos temas “Alterações Climáticas e Mitigação” e “Alterações Climáticas e Adaptação”, onde se falará de questões fundamentais, que vão desde a mitigação dos gases com efeito estufa, à questão dos incêndios florestais num quadro de alterações climáticas, entre outras matérias.

Para mais informação: https://eventos.utad.pt/evento/sustentabilidade-2022/