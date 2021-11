UTAD recebe a primeira Residência em Microbiologia Veterinária do País

Para a obtenção do título de Especialista Europeu

Será já no início de 2022 que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) receberá a primeira aluna para a obtenção do título de Especialista Europeia em Microbiologia Veterinária em Portugal. O Laboratório de Microbiologia Médica da UTAD, que foi o primeiro Approved Training Centre do Colégio Europeu de Microbiologia Veterinária (ECVM) em Portugal, é dirigido pela Professora Catedrática Patrícia Poeta, investigadora e coordenadora do Grupo de Microbiologia e Resistência a Antibióticos – MicroART.

O ECVM é uma prestigiada instituição europeia constituída por médicos veterinários com formação altamente diferenciada na área da Microbiologia, cuja missão é contribuir significativamente para a manutenção e melhoria da qualidade dos especialistas em todos os países europeus, garantindo que a Microbiologia Veterinária se eleve ao mais alto nível e assim melhorando os serviços médico-veterinários prestados aos concidadãos.

Vanessa Silva é a primeira candidata portuguesa cujo programa de residência alternativo foi aprovado pelo ECVM. A médica veterinária, mestre pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP) tem, desde que terminou o curso, desenvolvido a sua atividade profissional na área do diagnóstico clínico em microbiologia veterinária. O programa de residência alternativo, que terá uma forte componente na One Health, decorrerá em três instituições – o Laboratório de Microbiologia Médica da UTAD, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto e o Laboratório Clínico Veterinário CEDIVET, um dos maiores laboratórios de diagnóstico clínico veterinário privado em Portugal. O programa decorrerá sob a direção e supervisão da Professora Patrícia Poeta e contará ainda com o apoio de outros dois diplomados portugueses membros do ECVM, os Professores Ana Cláudia Coelho (UTAD) e João Mesquita (ICBAS-UP).

Foto: SF UTAD