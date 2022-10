UTAD recebe hoje a primeira visita oficial da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Nesta segunda-feira, dia 10, a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, desloca-se à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) para uma visita geral à academia transmontana.

O período da manhã será dedicado ao encontro com a equipa reitoral e com as direções das Unidades de Investigação sediadas na academia transmontana. A partir das 14h30, a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior visitará algumas infraestruturas de investigação – Kitchen Lab, Hospital Veterinário, Genetic 4U, Biotério, Massive – Virtual Reality Laboratory e SporTech.