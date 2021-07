UTAD reforça participação em novas “autoestradas da informação”

A UTAD, representada pelo Prof. João Barroso, Vice-reitor para a Inovação, Transferência de Tecnologia e Universidade Digital, assinou na Guarda, juntamente com diversas instituições ligadas ao mundo digital (tais como CIMBSE, INESC, Universidades e Institutos Politécnicos, entre outras), um protocolo de cooperação para desenvolvimento do projeto “RE – CONNECT –Alta Conectividade e Convergência Digital em Baixa Densidade”, liderado pela ALTICE Portugal.

Este projeto, que tem as prioridades e o desenvolvimento de cada território como preocupação central, está enquadrado no Plano de Recuperação e Resiliência e no PT20-30 e em outros instrumentos de financiamento público. Neste quadro, os participantes comprometem-se a desenvolver soluções que garantam não só a conectividade infraestrutural (fibra, 5G ou 4G) mas igualmente serviços ou aplicações com vista à convergência da vivência das zonas de baixa densidade, transformando as suas desvantagens em vantagens efetivas para a elevação da qualidade de vida dos habitantes atuais e para a atração de pessoas e recursos na presença destas autoestradas de informação (nómadas digitais e outros).

Os subscritores do memorando comprometem-se a colaborar na constituição de uma Agenda Mobilizadora para a Alta Conectividade em Baixa Densidade, em procedimentos de contratação pública, “parcerias para a inovação”, ou outras oportunidades.