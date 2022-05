UTAD reúne o 7º Congresso Internacional de Viticultura de Montanha

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai reunir o 7º Congresso Internacional de Viticultura de Montanha, a realizar de 11 a 14 de maio, n uma organização conjunta com o CERVIM (Centro de Investigação para Desenvolvimento da Viticultura de Montanha), a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), a Associação Nacional de Estudantes de Enologia e Viticultura (ANEEV) e a participação ativa de várias outras organizações e empresas do Douro.

O Congresso é composto por uma ampla panóplia de atividades, a saber: Port Wine Master Class, o Vinho do Porto através do tempo; 10 sessões de apresentação de comunicações científicas, com 80 participações de 11 países diferentes; 5 apresentações por especialistas de 4 países; sessão de demonstração técnica de máquinas e equipamentos para solucionar problemas de viticultura de montanha; apresentação de casos específicos de viticultura no Chipre e Andorra; mesa redonda com representantes de UTAD, OIV, CERVIM, IVDP, ADVID, AEVP, CIM-Douro, CD/FRN; visita técnica a 4 quintas no douro para conhecer inovações de mitigação das alterações climáticas e falta de mão-de-obra; visita ao Museu do Douro; e ainda um programa social com visitas a pontos de interesse histórico, paisagístico e gastronómico, em Vila Real, Alijó e Lamego.

Esta iniciativa internacional pretende ser um espaço de debate científico e técnico sobre a sustentabilidade social, económica e ambiental da vinha e do vinho do Douro e noutras regiões de vitivinicultura de montanha, assim como um momento de promoção do Douro, dos seus produtos, património e gentes. Para mais informação: https://viicongresscervim.utad.pt