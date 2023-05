UTAD sensibilizou estudantes da Maia no Dia Mundial de Higiene das Mãos

Inserida no Dia Mundial de Higiene das Mãos, que teve lugar a 5 de maio, decorreu no Agrupamento de Escolas de Pedrouços, Maia, no âmbito da Iniciativa Educação – Programa SER PRO, uma atividade com especial foco no enquadramento do Curso de Técnico Auxiliar de Saúde-TAS, e também direcionada para outros estudantes da referido Agrupamento.

Esta atividade, articulada com a coordenadora do Curso TAS, Isabel Trabulo, do AE de Pedrouços, Maia, foi dinamizada pela UTAD no âmbito do protocolo existente, contando com aparticipação da docente Maria José Saavedra, perita da UTAD para esta área.

É de referir que todos os anos a campanha da Organização Mundial de Saúde (OMS) SAVE LIVES- Clean Your Hands / (SALVE VIDAS: Higienize as mãos) visa progredir na meta de manter um perfil global sobre a importância da higiene das mãos nos cuidados de saúde e reunir as pessoas no apoio à melhoria da higiene das mãos em todo o mundo. Este ano a OMS definiu o slogan “Acelarate action together. SAVE LIVES- Clean Your Hands”.

A higiene das mãos salva milhões de vidas todos os anos quando realizada nos momentos certos durante a prestação de cuidados de saúde. A OMS deixa-nos a mensagem de que juntos, podemos estimular a ação para Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos.

Fonte: UTAD