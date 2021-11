UTAD tem 93 vagas disponíveis em 18 cursos para bolsas da Fundação José Neves

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tem 93 vagas disponíveis para bolsas reembolsáveis da Fundação José Neves (FJN) em 18 mestrados e cursos técnicos superiores profissionais. As candidaturas para os alunos desses cursos estão abertas até ao dia 15 de dezembro e a FJN tem disponíveis cerca de 1.3 milhões de euros para investir no pagamento de propinas até final do ano. O programa ISA FJN garante o pagamento integral da propina e esse investimento só é reembolsado se e quando o estudante atingir as condições para o fazer de forma sustentada. Para obter mais informações e efetuar candidatura basta visitar a página web https://joseneves.org/pt/isa.

Esta é a lista de mestrados e cursos técnicos superiores profissionais abrangidos pelo ISA FJN na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Enfermagem Comunitária; Engenharia Informática; Engenharia Zootécnica; Sistemas de Informação Geográfica em Ciências Agronómicas e Florestais; Engenharia Florestal; Enologia e Viticultura; Arquitectura Paisagista; Biologia Clínica Laboratorial; Bioquímica; Engenharia Agronómica; Engenharia Biomédica; Engenharia Civil; Engenharia do Ambiente; Engenharia Electrotécnica e de Computadores; Engenharia Mecânica; Genética Molecular Comparativa e Tecnológica; Secretariado Clínico; Termalismo e Bem-Estar.

“O ISA FJN é um programa de apoio para todos os portugueses que pretendam investir na sua educação, independentemente da situação pessoal, profissional ou capacidade financeira. pretendemos democratizar o acesso à educação. Desde setembro de 2020, a FJN já contribuiu para mudar a vida de muitos portugueses, através da atribuição de 178 bolsas, resultado de um investimento superior a 1,2 milhões de euros no pagamento de propinas. A formação e a aprendizagem ao longo da vida é crucial para responder aos desafios do futuro que requerem novas e diversificadas competências”, adianta Carlos Oliveira, Presidente Executivo da Fundação José Neves.

O ISA FJN é um programa de bolsas reembolsáveis, baseado no modelo de acordo de partilha de rendimentos (Income Share Agreement) e tem como objetivo apoiar os portugueses no acesso aos cursos e formações que lhes permitam adquirir as competências para os empregos do futuro, através do pagamento integral da propina.

Dirigido aos estudantes e também a todos aqueles que já estão no mercado de trabalho, o ISA FJN facilita o acesso dos portugueses a cursos e formações onde existe uma grande necessidade de talento. O estudante só reembolsará este apoio à Fundação quando e se atingir as condições previamente definidas.

No total, entre universidades, institutos politécnicos e diversas escolas de formação prática e intensiva, são já 252 os cursos elegíveis e 36 as instituições parceiras do ISA FJN. Os interessados em beneficiar deste apoio deverão submeter a sua candidatura em https://isa.joseneves.org/, em paralelo com a inscrição na instituição de ensino do curso elegível.

Além do ISA FJN, a Fundação José Neves conta também com a plataforma Brighter Future, que é a maior base de conhecimento sobre Educação e Competências em Portugal, ao permitir comparar e relacionar informações sobre cerca de 4.000 cursos e formações, mais de 200 profissões e mais de 200 competências relevantes. Esta plataforma transforma dados em factos e informação relevante para que profissionais e estudantes possam tomar as melhores decisões para o seu futuro.

Fonte: FJN

Fotografia – SF UTAD