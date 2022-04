UTAD tem novo Administrador

José Miguel Pereira Gomes é o novo Administrador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com efeitos desde o passado dia 4 de abril, substituindo no cargo o anterior administrador Paulo Nogueira Ferraz. No despacho de nomeação, o reitor da UTAD, Emídio Gomes, realça a sua “idoneidade, experiência e competência profissional para o desempenho do cargo”.

O novo administrador, que ocupava já as funções de Diretor do Gabinete do Reitor e dos Serviços de Apoio à Reitoria, é licenciado em Economia, pós graduado em Gestão Autárquica e possui formação avançada em gestão pública e contabilidade para organismos da Administração Pública.

Do seu vasto currículo profissional, destacam-se as funções de assessor do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social do XIX Governo Constitucional, coordenador do Norte 2020 e Gestor do Fundo Social Europeu do Programa Operacional da Região Norte, diretor da Agência de Planeamento Estratégico do Município de Amarante, Diretor-geral da Empresa Municipal CidadeGaia – Sociedade de Reabilitação Urbana de Gaia e Coordenador do Centro de Saúde de Campanhã (constituído pela Unidade de Saúde de S. Roque da Lameira, Unidade de Saúde do Ilhéu e Unidade de Saúde de Azevedo-Campanhã).