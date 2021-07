UTAD vai abrir oito bolsas de iniciação à Investigação

Meio ano para dar os primeiros passos na investigação é o desafio lançado pelo CITAB – Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas, que promove a abertura de oito bolsas de iniciação à investigação a partir de Setembro de 2021. Os estudantes de 2º ciclo podem agarrar esta oportunidade para aprofundar conhecimentos e, em paralelo, adquirir competências científicas num centro de investigação de referência centro de investigação de referência nas áreas das Ciências Agro-Ambientais, Tecnológicas e Biológicas.

«Com a abertura destas bolsas, o CITAB abre as portas para que os alunos das áreas da Engenharia Alimentar, Bioquímica, Biologia Clínica Laboratorial, Engenharia do Ambiente, Engenharia Florestal, Enologia e Viticultura, Engenharia Agronómica ou Engenharia Eletrotécnica, possam descobrir o mundo da ciência e da investigação. Estou certa que o seu contributo será essencial para o desenvolvimento das linhas de investigação em curso no Centro», frisa a diretora do CITAB, Ana Barros.