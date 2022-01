UTAD vai abrir posto de testagem à COVID-19

O Centro de Testagem COVID-19 da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai abrir a partir de amanhã (dia 26 de janeiro) um posto de testagem para a realização de Testes PCR e TRAg aos utentes do Sistema Nacional de Saúde (SNS). Em colaboração estreita com a ARS Norte, a UTAD vem assim, mais uma vez, dar resposta a uma necessidade premente da comunidade, numa altura tão crítica da pandemia.

Os utentes do SNS deverão ligar para o número de telefone 934012320 para agendar o seu teste. Em alternativa, poderão dirigir-se diretamente ao CIFOP (Rua de Codessais/ Rua Diogo Dinis Ferreira) e fazer-se acompanhar da requisição do SNS (Guia de Prestação para o Utente) com indicação do teste a realizar, bem como cartão de cidadão para acesso ao número de utente. De notar que, sem agendamento prévio, poderão ter que esperar para a realização do mesmo.

Os horários de funcionamento do Centro de Testagem poderão ser alargados mediante a afluência de utentes. Em regime de Casa aberta (testagem sem marcação), o horário é: 09h30-12h30 (de segunda a sexta). O Agendamento será para o número 934012320 (das 9h00 às 19h00) ou para o seguinte e-mail: ctcovid19@utad.pt

GC UTAD

Foto: SF UTAD