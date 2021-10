UTAD vai assinar convénio para a constituição da Cátedra José Saramago

No próximo dia 5 de novembro, pelas 12h15, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), a Fundação José Saramago e a Livraria Lello assinam os estatutos e o respetivo convénio de constituição da Cátedra José Saramago, a primeira em Portugal que terá como patrono o único escritor português distinguido com o Nobel da Literatura.

A assinatura será formalizada na sala de reuniões da Reitoria (sita no piso 3 do edifício da Reitoria), com a presença do reitor da UTAD, Emídio Gomes, a Presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Rio, e a administradora da Livraria Lello, Aurora Pedro Pinto, assinam Convénio de Constituição da Cátedra José Saramago da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Foto: UF UTAD