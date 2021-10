UTAD vai assinar protocolo para a área da Saúde e Bem-Estar

Amanhã, dia 19 de outubro, pelas 11h, será assinado um protocolo para a área da Saúde e Bem-Estar entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e o Agrupamento de Centros de Saúde Douro I – Marão e Douro Norte (ACES Douro I). A assinatura será formalizada na sala de reuniões da Reitoria (sita no piso 3 do edifício da Reitoria), com a presença do reitor da UTAD, Emídio Gomes, e do Diretor Executivo do ACES Douro I, António Gabriel Martins.

O protocolo pretende otimizar as condições de acesso da comunidade académica da UTAD a serviços de saúde disponibilizados pelo ACES Douro I, prevendo ainda outras atividades que contribuam para promover a saúde e o bem-estar.