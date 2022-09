UTAD vai atribuir Doutoramento Honoris Causa a Jorge Braz

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai atribuir o Doutoramento Honoris Causa ao atual Selecionador Nacional de Futsal, Jorge Braz, como forma de reconhecimento do seu “grande exemplo de dedicação e sucesso”. A cerimónia está agendada para 18 de outubro e terá lugar na Aula Magna.

“Jorge Braz destaca-se no desporto português e internacional, sendo um grande exemplo de dedicação e sucesso. As suas conquistas ao serviço da Seleção Nacional de Futsal revelam a sua capacidade de liderança, de superação e de motivação. É, por isso, uma figura que deve inspirar toda a nossa academia e é justo que o Jorge Braz possa colocar no seu currículo este prestigiante título honorífico da UTAD”, afirma o reitor Emídio Gomes.

Foi graças a Jorge Braz que a equipa da Associação Académica da UTAD venceu, pela primeira vez, o Campeonato Nacional Universitário de futsal masculino, na temporada 2001/02. Fora das linhas da quadra, Jorge Braz procurou ensinar, no Departamento de Desporto da academia transmontana, as técnicas e as táticas da sua modalidade de eleição.

“Além do seu contributo, prestígio e engrandecimento do futsal, Jorge Braz destacou-se também pela forte intervenção desta área na investigação da UTAD, onde iniciou o seu percurso profissional neste domínio”, lembra o reitor da UTAD.

Aos 50 anos, Jorge Braz receberá o título de Doutor Honoris Causa pela UTAD, juntando-se a Fernando Santos, atual Selecionador Nacional de Futebol, que foi distinguido em 2016.