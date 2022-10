UTAD vai distinguir amanhã Jorge Braz com Honoris Causa

Amanhã, 18 de outubro, pelas 15h, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai conceder o doutoramento Honoris Causa ao Selecionador Nacional de Futsal Jorge Braz, numa cerimónia que terá lugar na Aula Magna e que poderá ser acompanha em direto, através da emissão streaming da UTAD TV.

O ato solene começará com a entrada do cortejo académico, seguindo-se as palavras do reitor da UTAD, Emídio Gomes.Tiago Brandão Rodrigues fará o elogio do percurso profissional e Fernando Gomes assumirá o papel de padrinho do doutorando. A imposição das insígnias doutorais a Jorge Braz ficará a cargo do reitor da UTAD. Antes das palavras de agradecimento do Selecionador Nacional de Futsal, haverá um interlúdio musical do Conservatório de Música de Vila Real. A cerimónia na Aula Magna terminará com a intervenção de António Filipe, em nome do Conselho Geral da UTAD.

Bicampeão europeu, campeão mundial da modalidade e vencedor da primeira edição da Finalíssima Intercontinental, Jorge Braz juntará o mais elevado título concedido pela Universidade ao seu palmarés.