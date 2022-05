UTAD vai distinguir hoje Graça Morais com Honoris Causa

Hoje, 11 de maio, pelas 15h, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai conceder o doutoramento Honoris Causa à pintora Graça Morais, numa cerimónia que contará com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa.

O cortejo académico fará a sua entrada na Aula Magna da UTAD, dando início ao ato solene. Depois das palavras do reitor da UTAD, Emídio Gomes, será projetada uma mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Seguir-se-ão as intervenções dos padrinhos da agraciada, Manuel Heitor e Raquel Henriques da Silva.

A imposição das insígnias doutorais a Graça Morais ficará a cargo do reitor da UTAD. Antes das palavras de agradecimento da pintora, haverá um momento musical protagonizado pelo guitarrista Pedro Caldeira Cabral.

Graça Morais, figura maior da história da arte contemporânea, será a segunda mulher a ser distinguida com o Doutoramento Honoris Causa da UTAD