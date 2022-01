UTAD vai retomar a operação de empréstimo de bicicletas

Depois de um período em pausa, por causa da COVID-19, a UTAD, no âmbito da sua política ambiental e de sustentabilidade, vai retomar a operação de empréstimo de bicicletas, ao abrigo do projeto U-BIKE Portugal.

Este projeto, que tem financiamento do POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, visa a promoção da mobilidade suave, em particular da bicicleta, nas comunidades académicas, contribuindo para a redução do consumo de energia, das emissões de gases com efeito de estufa e de poluentes atmosféricos, potenciando ainda a diminuição do congestionamento.

As bicicletas serão distribuídas pela comunidade académica (alunos, trabalhadores docentes e não docentes e investigadores), com base em normas pré-definidas pela UTAD, nos termos do Regulamento de utilização de bicicletas ao abrigo do programa U-BIKE da UTAD: https://ubike.utad.pt/files/regulamento.pdf

Os interessados em aderir à iniciativa deverão efetuar o registo de pré-adesão, preenchendo para o efeito o formulário disponível em https://ubike.utad.pt

Foto: SF UTAD