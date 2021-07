UTAD vai ser palco do 7º Congresso Internacional de Antropologia-AIBR

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) anuncia para os próximos dias de 27 a 30 de julho a realização do 7º Congresso Internacional de Antropologia, organizado em conjunto com a Associación de Antropólogos Iberoamericanos en Red (AIBR), uma organização com um milhar de associados, e tendo o apoio de diversas instituições, como sejam o Turismo de Portugal, Wener Green Foundation, CM de Vila Real, entre outras.

Os trabalhos, que decorrerão em sistema online e presencial na Aula Magna da UTAD, contam com cerca de 600 participantes. Entre os países envolvidos figuram Portugal, Espanha, Perú, México, EUA, Alemanha, Argentina, Colômbia, Brasil, República Dominicana, República Checa e Venezuela.

O lema do Congresso, “Humanidade: Unidade e Diversidade”, procura ser uma chamada ao reconhecimento da Diversidade como aquilo que nos liga, que nos vincula como seres humanos. Há séculos que a Antropologia se dedica a explorar essa “Diversidade”, e à medida que se descobriam novas realidades humanas, tal como ocorre nestes tempos de pandemia global, torna-se forçoso reinventar o significado de tal conceito, tal como vem sucedendo com muitos outros conceitos, como os de ciência ou evolução, sobre os quais a sociedade ocidental construiu alguns dos seus mais fanáticos atos de fé.

A sessão de abertura está marcada para as 13h45 do dia 27, na Aula Magna, a que se seguirá a conferência inaugural pela antropóloga Kath Weston, da Universidade de Virgínia, sobre o tema “Etnografia contrafactual: Imaginar o que implica viver de outra forma”, que terá transmissão ao vivo, via UTAD TV (https://utadtv.utad.pt/live/).

Mais informação sobre o congresso pode ser consultada em: http://2021.aibr.org/pt/