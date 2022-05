V Feira do Cebolo e Produtos da Terra em Valpaços

No passado domingo, 15 de maio, a Junta de Freguesia de Vassal promoveu a V Feira do Cebolo e Produtos da Terra. Dezenas de expositores colocaram em destaque o cebolo entre outros produtos agrícolas típicos que a freguesia e a região têm para oferecer nesta época do ano. Os participantes associaram-se as várias atividades desportivas, como o passeio TT, o passeio pedestre, entre outras. Uma iniciativa que teve momentos de muita animação, música e alegria.

A abertura do evento contou ainda, com a presença do Vice-presidente, António Joaquim de Medeiros, acompanhado da restante vereação.