Vacinação aberta para utentes inoculados com uma dose da AstraZeneca no Régia Douro Park

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Douro 1 – Marão e Douro Norte informou que vai criar um período de vacinação aberta a utentes da sua área geográfica no próximo dia 04 de Julho (Domingo) no Régia Douro Park, em Vila Real, das 09 às 16 horas, destinado a utentes que tenham sido vacinados com 1ª dose da vacina AstraZeneca nos períodos entre:

• Semana de 29 Março a 04 Abril

• Semana de 05 a 11 de Abril

• Semana de 12 a 18 de Abril• Semana de 19 a 25 Abril

E que ainda não tenham recebido a 2ª dose. Os utentes serão atendidos por ordem de chegada.