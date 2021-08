A equipa de vacinação do Centro de Saúde de Chaves informa a população que no próximo domingo, dia 15 de agosto, das 09h00 às 19h00, vai ter casa aberta para vacinação contra o COVID19 para a população acima dos 18 anos, no CVC Chaves Pavilhão Expóflavia.

Refira-se que a chegada deverá ser até às 19h30, tendo em conta os 30 minutos da vigilância após administração da vacina.