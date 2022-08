Valpaços acolheu concurso Miss Queen Alto Douro e Tâmega

Valpaços recebeu, na passada sexta-feira, 26 de Agosto, o evento Miss Queen Alto Douro e Tâmega. A prova de seleção distrital do concurso Nacional de beleza elege, desde 2013, as finalistas para o concurso Miss Queen Portugal e, desde 2020, para o Miss Teen Portugal e Mrs Portugal.

Foi com “casa cheia” que os jardins dos Paços do Concelho receberam a gala Miss Queen 2022, um evento repleto de elegância, beleza e glamour, que alegrou a noite Valpacense e trouxe à cidade diversas Misses do distrito de Vila Real.

A edição deste ano contou com a participação de 13 jovens que, vestidas a rigor, concorreram em diferentes categorias.

A gala terminou com a coroação das novas misses, sendo estas as grandes vencedoras da noite:

Miss Alto Douro e Tâmega e Miss Fotogenia – Sandra Delgado

Mrs Alto Douro e Tâmega – Eva Basílio

1ª Dama Alto Douro e Tâmega – Lauana Otoni

1ª Dama Alto Douro e Tâmega – Beatriz Braga

2ª Dama Alto Douro e Tâmega e Miss Popular by Seissa – Sofia Minhoto

Miss Teen Alto Douro e Tâmega – Eva Loureiro

1ª Dama Miss Teen Alto Douro e Tâmega – Leonor Correia

2ª Dama Miss Teen Alto Douro e Tâmega – Maria Martins

Miss Trás-os-Montes – Cátia Martins

GC CM Valpaços