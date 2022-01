Valpaços: Anuário Financeiro confirma subida do Município no ranking global

A autarquia congratula-se com os resultados do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, relativo ao ano de 2020, apresentado pela Ordem dos Contabilistas Certificados, no passado mês de Dezembro.

O documento, que classifica o Município de Valpaços como um município de pequena dimensão, tendo por base o número de habitantes, traduz uma análise sob o ponto de vista económico financeiro das contas dos 308 municípios do país, relativas ao exercício económico de 2020.

Em termos de Ranking Global dos municípios de pequena dimensão melhor qualificados globalmente (num universo de 188), o Município de Valpaços ocupa a 31.ª posição, considerada a melhor pontuação do quadriénio (2017-2020), tendo subido 46 posições em relação ao ano 2019, 27 posições comparativamente a 2018 e 51 posições face à posição alcançada em 2017.

No distrito de Vila Real, Valpaços ocupa a 2.ª posição de entre os 14 concelhos que compõem o distrito, confirmando o bom desempenho do Município nos vários índices apresentados.

Fonte: CM Valpaçso