Valpaços firma cooperação com Liga Internacional de Negócios e Exportação

Esta semana, o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida recebeu uma delegação da Liga Internacional de Negócios e Exportação, de origem brasileira, a fim de serem facilitadas relações comerciais.

De um lado, a Autarquia Valpacense com o intuito de promover e salvaguardar os interesses dos empresários locais, do outro a Liga Internacional de Negócios e Exportação com o objetivo de promover canais facilitadores de negócios para os empresários brasileiros. É neste contexto que nasce o encontro entre as duas entidades, na passada terça-feira, 23 de Novembro, promovido por um Valpacense David Pinto, associado à promoção internacional de produtos de Valpaços, através da sua empresa Start to Fly Consulting. Esta delegação da Liga Internacional de Negócios e Exportação foi recebida em Valpaços, para tomar o pulso à atividade económica do Concelho, nomeadamente a importância e dimensão do setor primário.

No encontro foi assinado entre as duas entidades um protocolo de cooperação, que tem como objetivo o desenvolvimento de atividades em conjunto, que fomentem o empreendedorismo, a troca de experiências empresariais entre os dois países, a organização de eventos e a criação de mecanismos para a importação e exportação de produtos portugueses no mercado brasileiro.

Além de ser recebida no salão nobre dos Paços do Concelho, a comitiva da Liga Internacional de Negócios e Exportação visitou a Adega Cooperativa de Valpaços, a Cooperativa de Olivicultores de Valpaços, entre outras empresas, nomeadamente no setor da restauração, hotelaria e também da castanha.