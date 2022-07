Valpaços: autarca reúne com representantes das localidades mais afetadas pelo incêndio

Depois do terrível incêndio florestal que, no dia 17 de Julho, assolou a região e atingiu o território valpacense, lavrando durante quatro dias, é tempo de fazer balanços, avaliações e constatar prejuízos.

O Presidente da Câmara Municipal, Amílcar Almeida, reuniu com António Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro e Curros, freguesia do Concelho mais afetada pelo incêndio que teve origem no concelho vizinho de Murça, e proprietários, representantes das localidades mais afetadas, nomeadamente Cubo, Curros, Vale do Campo, Ribeira da Fraga e Cabanas.

Amílcar Almeida, reconhecendo a importância que o setor primário e pecuário tem para a economia do concelho, reuniu esta terça-feira, 27 de Julho, tomando pulso às dificuldades dos lesados. Além de cinco habitações devolutas, armazéns de apoio à agricultura e pecuária, uma máquina giratória, uma viatura todo-o-terreno, dezenas de apiários, estima-se que a área ardida de culturas ascenda os 1700 hectares. Também ficaram sem pasto mais de 600 animais, entre ovinos, bovinos e caprinos.

O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços reúne hoje com o Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Rui Martinho, no sentido de transmitir toda a perda e prejuízo nestas localidades, reivindicando compensações para os agricultores prejudicados pelo incêndio em causa.