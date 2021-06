Valpaços: autarquia procedeu à limpeza de estradas após ocorrências relacionadas com o mau tempo

O serviço de Proteção Civil Municipal de Valpaços registou várias ocorrências durante o dia de quinta e sexta-feira, 17 e 18 de Junho, na sequência da chuva forte e trovoadas que assolaram o concelho, a maior parte relacionadas com inundações, que provocaram obstáculos à circulação automóvel e inundações de terrenos agrícolas.

No terreno encontram-se as equipas do Departamento de Obras Municipais, Divisão de Espaços Verdes e da Proteção Civil, a proceder à limpeza das vias e valetas, de modo a atenuar os constrangimentos causados pelo mau tempo.

A autarquia apela à população para evitar a circulação devido à existência de muitos detritos nas estradas ou para o efetuar de forma cuidada. Recorda, ainda, que o concelho, tal como todo o distrito e a região norte se encontram sob aviso laranja até às 18h00, devido à previsão de aguaceiros fortes e trovoada.