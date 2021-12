Valpaços: Casa do Vinho e Loja Interativa de Turismo são porta de entrada para visitantes

A Casa do Vinho e a Loja Interativa de Turismo de Valpaços têm sido visitadas com frequência, permitindo a divulgação do Concelho e, ao mesmo tempo, a aquisição dos nossos produtos de excelência.

Os números falam por si mostrando que o espaço tem cumprido a sua missão de dar a conhecer todas as riquezas patrimoniais e paisagísticas do Concelho a quem o visita.

Entre Maio e Dezembro, apenas por grupos organizados, os dois espaços receberam cerca de um milhar de pessoas. Neste número não estão contabilizados os meses de Junho, Julho e Agosto, período normalmente dedicado a férias em família e, por isso, a visita é feita individualmente. Neste período, a Loja Interativa de Turismo acolheu turistas de diversos pontos do País e do Mundo.

Este é um espaço interativo com uma imagem corporativa atrativa, modernas e inovadoras soluções tecnológicas de apoio, nomeadamente ao nível da monitorização da atividade turística, da venda de produtos, estando ainda interligada com as restantes lojas, localizadas no território nacional e no estrangeiro, de forma a potenciar os bens e serviços do Concelho a nível mundial.

Estes números são o resultado de uma aposta clara da autarquia na qualidade dos espaços e do seu acervo.

No passado fim-de-semana, de 11 e 12 de Dezembro, mais dois grupos organizados, deram a conhecer Valpaços a mais uma centena de pessoas, de vários pontos da região Norte do país.