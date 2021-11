Valpaços: começou a marcação do troço de Caminho de Santiago no concelho

Foi colocada esta segunda-feira, 29 de Novembro, a primeira placa do troço do Caminho Português Interior de Santiago que atravessará o Concelho Valpacense. O Vereador Jorge Mata Pires e o Presidente da Junta de Freguesia de Rio Torto, Luís Moutinho abriram caminho ao percurso que cruzará cinco freguesias.

Numa altura em que os territórios do interior, longe do turismo de massas, são cada vez mais cobiçados, o Município de Valpaços e o Município de Mirandela efetivaram uma candidatura conjunta que permitiu um investimento de cerca de 250 mil euros para que os dois concelhos pudessem fazer parte do cobiçado Caminho Português Interior de Santiago.

A candidatura conjunta ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) incidirá, sobretudo, na valorização do património cultural associado ao Caminho de Santiago, contribuindo para o enriquecimento da oferta turística da região.

O trajeto ligará Valpaços e Mirandela ao Caminho Português Interior de Santiago, em Chaves, que conduz os peregrinos até Santiago de Compostela, na Galiza, em Espanha.

Trata-se, sobretudo, de uma aposta que visa promover o desenvolvimento de produtos turísticos prioritários, nomeadamente o “turismo cultural”, “turismo de natureza” e “turismo de saúde e bem-estar”.

Valpaços e Mirandela estimam que este troço do Caminho de Santiago tenha cerca de 5.000 visitantes por ano, que percorrão a pé os trilhos que levam à catedral de Santiago de Compostela.

De salientar, ainda, que o troço no Concelho Valpacense, que passa pelas freguesias de Rio Torto, Valpaços, Vassal, Santiago da Ribeira de Alhariz e Friões, tem início na Praia Fluvial de Rio Torto, cruzando-se com um dos percursos da Ecovia do Rabaçal.

A marcação do troço deve ficar concluída este mês.