Valpaços cria espaço para facilitar teletrabalho no interior

A cidade de Valpaços vai passar a dispor de um espaço coworking “Teletrabalho no Interior. Vida Local, Trabalho Global”.

Trata-se de uma sala-escritório instalada na Casa do Vinho, dotada de equipamentos informáticos, como computadores e acesso à internet, que podem ser partilhadas pelos cidadãos para trabalhar.

O estabelecimento destes espaços de coworking, previsto no Programa de Estabilização Económica e Social, vai contribuir para a dinamização dos territórios do interior, facilitando a fixação e atração de pessoas e empresas, diminuindo a necessidade de deslocações e a consequente pegada carbónica e melhorando a qualidade de vida das populações do interior, ao promover a conciliação entre vida profissional e familiar.