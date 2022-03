Valpaços desenvolve campanha de solidariedade com o povo ucraniano

A Câmara Municipal de Valpaços, convocou no dia de ontem, 2 de Março, pelas 18h, no Auditório Arte e Cultura Luís Teixeira, uma reunião, com outras forças vivas do concelho, nomeadamente com as Juntas de Freguesia, instituições de cariz social e humanitário, religiosas, desportivas e agrupamento de escolas a fim de, conjuntamente, ser desenvolvida uma ação de solidariedade para com o povo Ucraniano, que está atualmente confrontado com um tremendo esforço de guerra, visando impedir uma invasão ao seu território, cujo o desfecho configura, desde já, uma enorme tragédia humanitária e um cenário de desespero dor e sofrimento de milhares de Ucranianos que se vêm obrigados a abandonar as suas famílias, casas e pertences.

Esta ação de solidariedade visa a angariação de bens de primeira necessidade no Concelho, devendo estes serem entregues nas sedes das Juntas de Freguesia e na Delegação da Cruz Vermelha em Valpaços, sita na rua Prof Dr. Amândio Tavares, 38, em Valpaços, sendo posteriormente encaminhados até ao destino pela Cruz Vermelha Nacional.

Os bens doados devem corresponder as necessidades sentidas para uma ajuda mais eficaz. Ainda no dia de hoje, dia 3 de março, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, uma moção de solidariedade para com o povo Ucraniano.

Fonte: CM Valpaços