Valpaços: Dia Mundial da Criança assinalado com teatro e música

Para assinalar o Dia Mundial da Criança, que se celebra a 1 de Junho, a autarquia valpacense levou até à escola um espetáculo de teatro e música e também um presente a cada aluno.

A Câmara Municipal de Valpaços, na certeza de que o Dia Mundial da Criança é um dia especial que não pode ser esquecido, levou uma atividade aos alunos do Agrupamento de Escolas de Valpaços, nomeadamente a Carrazedo de Montenegro, Valpaços e Vilarandelo.

Música e uma pequena peça de teatro, com que muitos se identificaram, assinalaram uma data que pretende chamar a atenção para os direitos dos mais novos, num dos dias mais especiais do ano. Assistiram ao espetáculo pedagógico da autoria do Professor Francisco Diegues Doutel todos os alunos do pré-escolar e do 1.º Ciclo, a quem a autarquia ofereceu, ainda, um livro intitulado “Juju, a Castanha Judia”.

Também de modo a proporcionar atividades lúdicas que vão de encontro aos interesses das crianças, a autarquia disponibilizou, ainda, um bilhete a todos os alunos do Concelho que frequentam o ensino pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos, para visitar o parque temático Covil do Lobo.

Os bilhetes podem ser levantados na Câmara Municipal, para os alunos que frequentam estabelecimentos de ensino da cidade, e também nas Juntas de Freguesia de Argeriz, Carrazedo de Montenegro e Curros, Lebução, Fiães e Nozelos, Vilarandelo e Veiga do Lila, para os alunos das respetivas localidades. Os bilhetes poderão ser utilizados durante todo o mês de Junho, uma forma encontrada pela autarquia para evitar ajuntamentos e, ao mesmo tempo, para que a visita possa ser desfrutada na companhia de familiares ou amigos, mediante reserva realizada diretamente com o parque temático.