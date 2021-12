Valpaços: empresários esclarecem dúvidas sobre Avisos do Programa de Desenvolvimento Rural

O auditório da Casa do Vinho acolheu, dia 30 de Novembro, uma sessão de esclarecimento sobre avisos do PDR 2020.

A sessão foi aberta pelo Vereador Jorge Mata Pires, que reforçou o papel do Município Valpacense no apoio aos empresários locais nas mais diversas formas. “É uma oportunidade que não podemos desperdiçar e, nesse sentido, procuramos que haja uma maior proximidade e criar a ocasião para descortinar dúvidas. Pretendemos que cada um possa adequar a oportunidade às vossas necessidades enquanto empresários”, salientou.

O momento de partilha de informação e esclarecimento versou sobre os Avisos a decorrer no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020), Medidas 10.2.1.1 – Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola, 10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas e 3.3.1. Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos.

Esta ação, promovida pela ADRAT – Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega, em parceria com o Município de Valpaços e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, contou com a presença de dezenas de empresários. Pretendeu, sobretudo, clarificar as condições de acesso aos apoios, bem como alertar sobre os principais aspetos a considerar, tanto na fase de candidatura, como na fase de execução dos projetos.