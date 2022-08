Valpaços: “Férias em grande” encerrou com corrida no Jardim Público

Terminou esta quarta-feira, 24 de Agosto, a aventura do “Férias em Grande”, uma iniciativa da Câmara Municipal de Valpaços, que conta já com 13 edições e envolveu mais de 300 crianças durante os meses de Julho e Agosto.

O Jardim Público foi palco do evento que marcou o encerramento do Férias em Grande 2022, que contou com muita animação. O momento deu por terminada a 13.ª edição do projeto que se traduziu em atividades durante cinco dias por semana, de segunda a sexta-feira, para crianças dos 6 aos 15 anos, divididas por escalões etários.

O programa bateu este ano recordes de inscrições, com 200 crianças a frequentar o núcleo de Valpaços, 60 o núcleo de Vilarandelo/Ervões e 65 o núcleo de Carrazedo de Montenegro, estes dois núcleos durante o mês de Julho.

O Férias em Grande 2022 compreendeu da parte da manhã atividades ao ar livre e no período da tarde, devido ao calor, outras mais lúdicas e pedagógicas. As atividades passaram pela natação, dança, música, desportos coletivos, desportos individuais, workshops, visitas temáticas, visitas a pontos de interesse do Concelho e vários ateliers, que fizeram as delícias de miúdos e graúdos. O programa tem como objetivo, ainda, continuar a prevenir comportamentos de risco, proporcionando à criança/jovem momentos de diversão e atividades lúdico-expressivas contribuindo para o seu equilíbrio emocional e psicológico.

Na cerimónia de encerramento, a Vereadora da Educação, Cultura e Desporto, Teresa Pavão, salientou o salutar convívio entre os valpacenses mais novos durante as férias de Verão. “Um projeto arrojado, que muito nos orgulha. Ficamos gratos pela confiança depositada no Município”, referiu.

Durante a cerimónia de encerramento do programa foram entregues, ainda, os certificados de participação a todos os envolvidos.

Desde a primeira edição, o Projeto Férias em Grande já acolheu mais de 3200 crianças, residentes no Concelho que aqui passam as suas férias de Verão, acompanhados sempre de uma equipa multidisciplinar, tendo ainda como objetivo dinamizar os espaços culturais e desportivos existentes oferecendo conforto e qualidade a todos os participantes.