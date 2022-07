Valpaços: inscrições nos Campos de Férias com forte adesão

Teve hoje início, em Valpaços, a edição 2022 do Projeto Férias em Grande da Câmara Municipal de Valpaços. Ontem, no Auditório Arte e Cultura Luís Teixeira, a autarquia promoveu uma reunião com os encarregados de educação para apresentação da 13.ª edição do programa de atividades que soma sucessos.

O Férias em Grande 2022 proporcionará atividades sempre bem recebidas pelo público mais jovem durante o mês de Julho em Carrazedo de Montenegro e em Vilarandelo/Ervões, e em Julho e Agosto em Valpaços.

O programa, desenhado para a ocupação dos tempos livres das crianças e jovens com idades entre os 6 e os 15 anos, e que é um orgulho para o Município, bateu este ano recordes de inscrições, com 200 crianças a frequentar o núcleo de Valpaços, 60 o núcleo de Vilarandelo/Ervões e 65 o núcleo de Carrazedo de Montenegro.

Os participantes estarão divididos, como habitualmente, por faixas etárias e em grupos de, aproximadamente, 40 elementos.

As atividades realizadas contêm 5 funções essenciais para o desenvolvimento social das crianças/jovens: função educativa, de saúde pública, social, cultural e lúdica. Como referiu a Vereadora da Educação, Cultura e Desporto, Teresa Pavão, “pretende-se que as crianças e jovens passem dias agradáveis, em segurança e harmonia, mas que ao mesmo tempo tenham experiências novas e enriquecedoras”.

O Férias em Grande tem como objetivo, ainda, continuar a prevenir comportamentos de risco, proporcionando à criança/jovem momentos de diversão e atividades lúdico-expressivas contribuindo para o seu equilíbrio emocional e psicológico.

O encontro com os encarregados de educação serviu, ainda, para transmitir todas as regras e recomendações para que a edição deste ano do Projeto Férias em Grande decorra em segurança para todos.

Desde a primeira edição, o Projeto Férias em Grande já acolheu mais de 3200 crianças, residentes no Concelho ou que aqui passam as suas férias de Verão, acompanhados sempre de uma equipa multidisciplinar, que tem ainda como objetivo dinamizar os espaços culturais e desportivos existentes e que oferecem conforto e qualidade a todos os participantes.