Valpaços: instalados órgãos autárquicos para quadriénio 2021-2025

Teve lugar na passada sexta-feira, dia 15 de outubro, a tomada de posse da Câmara e da Assembleia Municipal de Valpaços para o quadriénio 2021-2025. A cerimónia, aberta ao público, realizou-se no Auditório Arte e Cultura Luís Teixeira.

No passado dia 26 de Setembro, os portugueses foram convidados a participar no ato eleitoral que teve como objetivo eleger os Órgãos Autárquicos para o mandato de 2021-2025.

No nosso Concelho, a resposta dos Valpacenses foi expressiva e traduziu-se na Sessão Solene de Instalação da Assembleia Municipal (AM) de Valpaços e da Câmara Municipal que decorreu na passada sexta-feira, 15 de Outubro. Primeiramente foram chamados os elementos que compõem a Assembleia Municipal, 26 cidadãos eleitos diretamente a partir das listas concorrentes e ainda os 25 Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho, num total de 51 Deputados Municipais.

Posteriormente, procedeu-se à instalação da Câmara Municipal, tomando posse o Presidente, Amílcar Almeida (PSD), e os vereadores António Medeiros (PSD), Teresa Pavão (PSD), Jorge Pires (PSD), Arlete Lopes (PSD), José Coroado (PS) e Miguel Lopes (PSD).

O Presidente da Assembleia Municipal, António Sernache de Sousa, cumprimentou todos os presentes, em especial os candidatos agora eleitos para os Órgãos Autárquicos Municipais, “que mereceram a confiança dos que neles votaram”.

O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, fez “um agradecimento sentido aos cidadãos do nosso Concelho, pela renovação do voto de confiança que depositaram em mim, na minha equipa e no Partido Social Democrata”.

Amílcar Almeida lembrou algumas promessas concretizadas como o Hospital de Valpaços, entre muitas outras, e ainda a fase difícil de pandemia, que se revelou um grande desafio de governação autárquica, cumprido exemplarmente por todos. “Sinto-me honrado com o resultado eleitoral. Podem todos os Valpacenses, hoje como no passado, contar com o meu espírito de missão de serviço público, coragem, ambição, seriedade, trabalho, rigor e responsabilidade na defesa dos interesses do Concelho e da sua população,” referiu.

Como áreas prioritárias do novo executivo apontou o trabalho que irá ser feito na defesa do setor primário, na sustentabilidade financeira, na promoção da empregabilidade e empreendedorismo, na dinamização das freguesias, na captação de investimento nacional e estrangeiro, entre outras. “É por Valpaços e pelos Valpacenses que vamos continuar a obra! Por um concelho melhor, mais inovador e mais competitivo,” referiu.