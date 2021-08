Valpaços: Kits de Apoio à Maternidade contemplaram 40 grávidas até meados de 2021

O programa Kits de apoio à Maternidade teve início no ano de 2016, e desde então, já foram entregues cerca 400 kits, com o objetivo de incentivar a natalidade, bem como ajudar as famílias no primeiro mês de nascimento, destinando-se a todas as grávidas residentes no concelho de Valpaços.

A iniciativa da Autarquia Valpacense conta com vários parceiros e juntos entregavam habitualmente os kits numa cerimónia pública, várias vezes no ano, acolhendo cerca de 30 grávidas de cada vez.

Devido à pandemia, desde março de 2020 que as entregas decorrem nos Serviços da Ação Social do Município, de forma individual. Este ano já foram entregues mais de 40 kits de Apoio à Maternidade, sempre com a cooperação dos parceiros da cidade, nomeadamente, Farmácia Almeida, Farmácia Nova, Farmácia Paula, Farmácia Pimentel, Intermarché, Pingo Doce e Centro de Saúde.