Valpaços: Praia Fluvial do Rabaçal continua interdita a banhos

Após a realização de novas análises às águas da Praia Fluvial do Rabaçal, junto ao parque de campismo do Rabaçal, concretamente no dia 28 de Julho, pelos serviços da Unidade de Saúde Pública do ACES do Alto Tâmega e Barroso, fomos agora informados da continuação de permanência da presença do parâmetro de pesquisa de salmonella.

Apesar de todos os esforços, mantêm-se os condicionalismos de acesso à Praia Fluvial do Rabaçal, ou seja, mantém-se a interdição a banhos. Foram abertas as comportas de água, duas vezes e o nível de caudal que se verifica este ano é muito baixo derivado ao período de seca prolongado.

Esta situação é alheia à responsabilidade da câmara municipal, no entanto, continuaremos a realizar análises de forma a monitorizar e a acompanhar este constrangimento, que esperamos poder reverter-se em breve.