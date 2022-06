Valpaços: Praia Fluvial do Rabaçal recebe Prémio Cinco Estrelas Regiões

A Praia Fluvial do Rabaçal, no Concelho de Valpaços, recebeu, na passada quinta-feira, dia 2 de Junho, o Prémio “Cinco Estrelas Regiões”, numa cerimónia em Reguengos de Monsaraz, que distinguiu os vencedores nas várias categorias e distritos do país.

A Praia Fluvial do Rabaçal conquistou o Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022, na categoria de “Praias”, no distrito de Vila Real.

Em representação da Câmara Municipal, o Vereador Jorge Mata Pires recebeu este importante troféu e congratulou todos os valpacenses, visitantes e turistas por mais este reconhecimento para a “Praia Fluvial do Rabaçal”, um espaço de excelência projetado e concretizado pelo atual executivo. “É com orgulho e satisfação que recebemos este prémio, que define a Praia Fluvial do Rabaçal como uma referência turística e um destino de excelência”, referiu.

O Prémio “Cinco Estrelas Regiões” constitui um sistema de avaliação que identifica, segundo a população portuguesa, o que de melhor existe em cada uma das 20 regiões (18 distritos e 2 regiões autónomas) ao nível de recursos naturais, gastronomia, arte e cultura, património e outros ícones regionais de referência nacional. Premeia, ainda, as empresas portuguesas que se diferenciam a nível regional.

Através de uma votação nacional os portugueses identificaram, para cada um dos distritos, o que consideram extraordinário a vários níveis.

Para os turistas e consumidores, o selo “Portugal Cinco Estrelas” constitui uma garantia do melhor que se faz e há em Portugal. Para os vencedores, como a Praia Fluvial do Rabaçal, traduz-se numa ferramenta de avaliação rigorosa e de comunicação diferenciadora.