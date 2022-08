Valpaços: Praia Fluvial do Rabaçal vai continuar interdita a banhos

A Unidade de Saúde Pública do ACES do Alto Tâmega e Barroso informou a Câmara Municipal de Valpaços da deslocação dos seus técnicos, no dia de ontem, à zona balnear do Rabaçal (Parque de Campismo do Rabaçal) para procederem, mais uma vez, às colheitas das amostras a fim de aferir a qualidade da água.

Os técnicos constaram que o volume de água a jusante da ponte e junto à comporta está abaixo dos níveis de armazenamento registados nos anos anteriores, agravando-se, cada vez mais, a qualidade da água por esta estar estática, consequência da situação de extrema seca que se faz sentir e do baixo caudal do rio. Esse facto, provavelmente, não augura resultados favoráveis nas análises às amostras colhidas.

De referir que os sucessivos resultados obtidos nas colheitas de águas efetuadas na zona balnear da praia do Rio Rabaçal têm apresentado a presença de salmonella. Assim, a autarquia de Valpaços informou que o aviso de interdição de banhos vigorará, até que seja comprovado que a água balnear em questão apresenta, novamente, a qualidade que se lhe reconhece, o que, face as razões atrás apontadas, parece pouco provável.