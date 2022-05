Valpaços – Projecto Afectos celebra com Festa da Primavera

O Pavilhão Multiusos de Valpaços encheu-se de cor e animação esta terça-feira, 3 de Maio, para comemorar a Festa da Primavera. Um retornar de atividades festivas muito ansiadas pelos participantes.

Cerca de 230 participantes, vestidos a preceito, transformaram o Pavilhão Multiusos num verdadeiro salão de festas. O tema foi a Primavera e como tal não faltaram as flores e as cores vivas características da estação.

A Atividade incluiu um desfile, no qual o grupo de jurados, composto pelo Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, e pelas várias voluntárias que acompanham o projeto da alçada da autarquia ao longo do ano nos vários núcleos, elegeram inicialmente os três participantes melhor apetrechados de pormenores da Primavera de cada núcleo. No final, foram ainda eleitos os três vencedores de todo o projeto.

A iniciativa incluiu, ainda um lanche convívio e momentos de dança proporcionando alegria aos participantes dos seis núcleos onde o Projeto Afectos está implementado, nomeadamente, Valpaços, Carrazedo de Montenegro, Veiga de Lila, Lebução, Zebras e Friões.

GC CM de Valpaços