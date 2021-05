Valpaços: Raquel Serejo Martins vence 3.ª Edição do Prémio Miguel Rovisco

O Prémio Miguel Rovisco – Novos Textos Teatrais é atribuído a autores de textos inéditos, tem um valor pecuniário, pressupõe edição em livro e apresentação do espetáculo no Teatro da Trindade INATEL.

Raquel Serejo Martins é a vencedora da 3.ª Edição do Prémio Miguel Rovisco – Novos Textos Teatrais, com o texto “A Iguana Viúva”. “Como uma iguana, o amor pode mudar de cor. Os contratempos do princípio, as dúvidas e medos pessoais, o preconceito familiar e social. Contada na primeira pessoa do singular, esta é uma história de amor entre duas mulheres das quais, no fim, ficamos sem saber os nomes, mas às quais podemos dar todos nomes” é o mote da história contada pela autora.

Raquel já apresentou uma das suas obras em Valpaços. Natural de Vilarandelo, é economista, com pós-graduação em Direito Penal Económico e Europeu e em Estudos Jurídicos Avançados. Atualmente é funcionária da Administração Tributária e Aduaneira, a desempenhar funções na área criminal fiscal.

Tem em papel dois romances, cinco livros de poesia e escreveu a peça de teatro “Preferia estar em Filadélfia” (2019).

No referido concurso, concorreram 74 textos, que foram apreciados por um júri constituído por Diogo Infante, Cláudia Lucas Chéu e Maria Carneiro.