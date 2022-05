Valpaços recebeu Capítulo da Confraria dos Enófilos e Gastrónomos de Trás-os-Montes

Teve lugar, no passado sábado, 14 de Maio, o 55.º Capítulo da Confraria dos Enófilos e Gastrónomos de Trás-os-Montes e Alto Douro, subordinado ao tema “lagares rupestres”.

Cerca de 100 pessoas participaram na iniciativa, tendo sido recebidos na Casa do Vinho, na manhã do passado sábado, pelo Vereador do Turismo do Município, Jorge Mata Pires.

A Confraria dos Enófilos e Gastrónomos de Trás-os-Montes e Alto Douro tem como objetivo promover a gastronomia e os vinhos da região de Trás-os-Montes e Douro, bem como divulgar a cultura e as tradições da nossa região, tendo sido este capítulo dedicado ao tema “lagares rupestres”.

Depois do almoço convívio, em transporte cedido pela autarquia, os confrades seguiram para Santa Valha, e com o apoio também da Junta de Freguesia, visitaram alguns “lagares rupestres” ou também chamados “lagares cavados na rocha”.