Valpaços: retomadas atividades do Projeto Afectos

Retomou-se, segunda-feira, 7 de Março, o Projeto Afetos que, devido à situação epidemiológica, tinha suspendido atividade.

Foi com alegria que os participantes receberam a notícia, nos seis núcleos onde o Projeto Afectos está implementado, nomeadamente, Valpaços, Carrazedo de Montenegro, Veiga de Lila, Lebução, Zebras e Friões, podendo assim continuar a usufruir de momentos de alegria e descontração. É propósito do Municipio implementar, brevemente, o Projeto Afectos a todas as freguesias do Concelho.

As atividades aportam que se cumpram todos os procedimentos recomendados pela Direção Regional de Saúde (DGS), como o uso de máscara individual e a higienização das mãos, o que é escrupulosamente cumprido por todos os idosos, que se mostram entusiasmados por praticar atividades físicas e socioculturais e se sentem envolvidos e acarinhados.

Com o aliviar das medidas emanadas pela DGS, o calendário de atividades ditará mais atividades como a “Dança Sénior”, as artes plásticas, as dinâmicas de grupo, entre outras. Também a participação de uma das psicólogas do Município de Valpaços que aborda temas como a solidão, a tristeza e a depressão apoiando os idosos a lidar com estes sentimentos tem feito parte da rotina.