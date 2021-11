Valpaços registou 10 novos casos de Covid-19

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado ontem, o concelho de Valpaços regista dez novos casos de covid-19 em fase ativa, sendo mesmo o concelho da região do Alto Tâmega e Barroso com o maior número de novos casos.

“Segundo os especialistas da Faculdade de Ciências, o nosso país pode estar a caminho da quinta vaga, prevendo-se um aumento de novos casos de Covid-19 para os próximos tempos estimando-se que cheguem aos dois mil por dia na primeira quinzena de dezembro. Valpacenses, não há razões pata entrarmos em pânico muito menos devemos deixar de fazer a nossa vida, desde que respeitemos as regras de segurança sanitária emitidas pela Direção Geral da Saúde”, declarou o município, numa publicação nas redes socias, acrescentando que é necessário estar atento ao surgimento dos sintomas e efetuar o teste.