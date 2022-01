Valpaços tem disponível centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia

Disponível desde Setembro de 2021, o edifício conta com várias celas para alojamento, com capacidade para 24 animais, que têm em anexo um parque de recreio. As instalações contam ainda com um gatil, uma sala de quarentena para cães e para gatos, uma sala de cirurgia/esterilização, uma sala para lavagem de gamelas, arrumos individuais, um gabinete veterinário, vestiários e ainda uma receção/secretaria.

Trata-se de um investimento de cerca de 180 mil euros, que foi considerado dos melhores a nível nacional, arrecadando o valor máximo de financiamento disponível (50 mil euros).

Trata-se de um passo importante que estamos a dar para a construção de uma sociedade mais justa em prol do bem-estar animal e da população. Embora a construção do canil não resolva o problema do abandono crescente dos animais, ajuda a melhorar, significativamente, as condições, qualidade e conforto dos animais acolhidos.