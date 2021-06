Vasco Valente Lopes é candidato à Assembleia Municipal de Peso da Régua

A Assembleia Concelhia de aderentes do Bloco de Esquerda (BE), no Peso da Régua, aprovou por unanimidade o nome de Vasco Valente Lopes como candidato do Bloco à Assembleia Municipal de Peso da Régua nas autárquicas de 2021, decisão posteriormente confirmada pela Comissão Coordenadora Distrital de Vila Real.

Vasco Valente Lopes, 37 anos, nasceu a 21 de dezembro de 1983, no Peso da Régua, onde viveu até aos 14. Reside agora em São João de Lobrigos – Santa Marta de Penaguião. Estudou na Escola Secundária Dr. João de Araújo Correia até ingressar em 2001 na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no curso de Enologia.

É hoje enólogo, em várias Quintas da Região Demarcada do Douro, produtor e DJ de música electrónica, e entra na política pela vontade em participar ativamente nas decisões que tomamos como sociedade, agastado pelas más deliberações governativas do passado, a falta de visão para o futuro e, acima de tudo, pela crença na democracia e na visão do Bloco de Esquerda para um mundo mais justo, equilibrado e sustentável.

O Bloco de Esquerda concorre pela primeira vez à Assembleia Municipal de Peso da Régua.