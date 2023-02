Vencedores do Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega e Barroso”

Por forma a dar cumprimento ao estipulado no regulamento do Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega e Barroso” (4ª Edição) e terminada a Fase 2 da avaliação, divulga-se agora os três projetos vencedores, de acordo com os critérios de avaliação do mesmo regulamento.

Por impossibilidade de divulgar os vencedores no evento “Gala do Empreendedorismo e das Empresas do Alto Tâmega e Barroso”, uma vez que o Programa de Aceleração iniciou cerca de um mês mais tarde, divulgam-se agora os três projetos vencedores:

1º Lugar: Strong Spirit Jewellery – Sónia Rodriguez (Vila Pouca de Aguiar)

2º Lugar: Torrão da Terra – Anísio Saraiva (Chaves)

3º Lugar: Novos Sabores – Cidália Afonso (Vila Pouca de Aguiar)

Para além dos três vencedores, o júri decidiu atribuir Menção Honrosa ao projeto “Natur Supreme”, de Lília Lopes (Vila Pouca de Aguiar), como forma de reconhecimento do mérito do mesmo.

Os empreendedores irão passar agora por um Programa de Concretização, com reuniões de acompanhamento individuais, com o objetivo de num curto espaço de tempo (até abril) concretizarem alguns objetivos “SMART” – Specific (Específico), Measurable (Mensurável), Achievable (Alcançável), Realistic (Realista) e Time based (Temporal) – que vão definir para os seus negócios.

GC