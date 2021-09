Vencedores do Festival de Estátuas Vivas de Vila Real

No passado dia 11 de setembro, o Festival de Estátuas Vivas de Vila Real regressou aos jardins do Museu da Vila Velha para promover a arte e a cultura, com a presença de estátuas vivas nacionais e internacionais a concurso.

Durante o Festival, os convidativos jardins da Vila Velha acolheram também momentos de animação e, em formato 360º ao vivo, a instalação performativa “A-temporal”, resultado de um cruzamento disciplinar entre manifestações artísticas da Street Art.

Seguindo todas as orientações ainda em vigor da Direção-Geral da Saúde, o Festival de Estátuas Vivas de Vila Real, que se realiza há dez anos, proporcionou um dia em cheio aos visitantes.

Vencedores:

1º lugar: Estátua nº 6 – Jogadores de Ténis (Espanha)

2º lugar: Estátua nº 9 – Contabilista Vitoriano (Reino Unido)

3º lugar: Estátua nº 5 – Pão e vinho andam a caminho (Portugal)