Vencedores do projeto municipal “Lamego Educa”

A turma 4º B do Centro Escolar de Lamego Nº 2 foi a grande vencedora da edição deste ano do concurso “As Olimpíadas da Cidadania e do Património”, promovido pelo projeto municipal “Lamego Educa” – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, financiado pelo NORTE 2020. Para participar neste mega desafio, os alunos dos 3º e 4º anos do 1º ciclo dos agrupamentos de escolas Latino Coelho e Sé “exploraram” diversos temas relacionados com a Educação para a Cidadania e outros conteúdos de natureza diversa.

Desde janeiro último, nove turmas fomentaram o trabalho colaborativo e utilizaram, durante a fase de seleção, a plataforma “Lamecus Educa”, direcionada para a comunidade escolar. No evento final, realizado à distância através da plataforma Zoom, tiveram ainda a oportunidade de dialogar com a Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lamego, Ana Catarina Rocha, sobre os valores da cidadania e do património. Logo a seguir, a autarca e o Diretor do Agrupamento de Escolas da Sé, Carlos Dinis, entregaram em mão os prémios aos alunos vencedores.

Entre outros objetivos, o concurso “As Olimpíadas da Cidadania e do Património” visa estimular o intercâmbio entre as escolas, a partilha de experiências culturais e de conhecimentos, bem como impulsionar a utilização das TIC na aprendizagem.