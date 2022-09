VI Festival Moscatel do Douro de 9 a 11 de setembro na vila de Favaios

Em plena época de vindimas, o Festival Moscatel do Douro está de regresso à vila de Favaios, no Concelho de Alijó, de 9 a 11 de setembro. A animação do evento dedicado ao melhor Moscatel do País estará a cargo de Pedro Abrunhosa, Gisela João e Ruizinho de Penacova.

Este Festival celebra o vinho produzido a partir da casta Moscatel Galego, que ocupa aproximadamente 1.400 hectares de vinha no Concelho de Alijó, onde é produzido cerca de 80% de todo o moscatel da região do Douro. O evento tem como principal objetivo promover o Moscatel do Douro enquanto produto de excelência, dando também ênfase à divulgação de outros vinhos e produtos da região, como o pão ou o azeite.

A abertura do Festival terá lugar no dia 9, às 18 horas, e inclui uma visita aos expositores e um Moscatel de Honra. Um dos momentos altos desta sexta edição, que se realiza na Avenida Sr. Jesus do Outeiro, será o Brinde pela Paz com Vinho Moscatel, acompanhado com fogo-de-artifício, no dia 10, às 22h30.

Além dos concertos de Pedro Abrunhosa, Gisela João e Ruizinho de Penacova, que vai atuar no Baile de Vindimas, a animação do Festival Moscatel do Douro estará a cargo do Grupo “Zés Pereiras de Sanfins do Douro”, do Rancho Folclórico e Cultural do Pinhão, do Rancho Folclórico “O Plátano” de Alijó, do Rancho Folclórico e Etnográfico de Sanfins do Douro e ainda da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Favaios. O programa inclui ainda a peça de teatro “Coisa da Imaginação”, pela OFITEFA – Oficina Teatro de Favaios, no Teatro António Augusto de Assunção.

No dia 10, o Núcleo Museológico Favaios – Pão e Vinho será palco de um colóquio dedicado às “Vulnerabilidades e Estratégias de Adaptação da Viticultura Duriense às Alterações Climáticas”, cujo orador será José Moutinho Pereira, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A organização é da Câmara Municipal de Alijó em parceria com a Junta de Freguesia de Favaios e a Adega de Favaios, que prepararam um programa repleto de momentos de interesse para todas as idades e que pretendem atrair muitos visitantes à vila de Favaios e ao Concelho de Alijó.

Durante este fim-de-semana, o Município promove também a iniciativa “Fins-de-semana Gastronómicos”. Os visitantes poderão provar Bacalhau Frito, Massa à Lavrador e Filhoses da Vindima, que voltam a ocupar o lugar principal na mesa dos restaurantes aderentes. Ao degustar o menu dos “Fins-de-semana Gastronómicos” nestes restaurantes, recebe um voucher de entrada livre no Núcleo Museológico Pão e Vinho – Favaios. Os visitantes também têm direito a um desconto de 15% nos empreendimentos turísticos aderentes, durante este fim-de-semana.

