Via Dolorosa regressa às ruas de Vila Real

No próximo dia 13 de abril, a partir das 21h00, Vila Real voltará a viver as emoções da paixão de Cristo, com a apresentação de mais uma edição da Via Dolorosa, uma iniciativa do Município com o apoio da Diocese de Vila Real, que este ano comemora o seu Centenário, da Filandorra e dos Coros Marco Aurélio.

A Via Dolorosa passará por diversos espaços do património cultural e religioso, como a Sé Catedral, onde se desenrolarão as representações do Lava-Pés e Última Ceia, a Vila Velha, o Largo da Capela Nova, entre outros locais emblemáticos do centro histórico da cidade, terminando junto às cruzes da Igreja do Calvário. A dramatização envolverá cerca de 100 pessoas entre atores profissionais, elementos dos Coros Marco Aurélio e figurantes populares.

Com esta iniciativa o Município de Vila Real pretende tirar partido de uma época do ano que não é particularmente forte em termos turísticos e que muito tem a ganhar com a realização deste género de eventos que aliam a religiosidade à cultura, promovendo-se a criação de uma tradição que irá atrair, para além dos locais, a atenção dos turistas, particularmente oriundos da vizinha Espanha.

Fotografia de arquivo